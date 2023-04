Femmes du Vietnam, tradition et modernité Cosmopolis, 12 mai 2023, Nantes.

Femmes du Vietnam, tradition et modernité 12 – 21 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Trois regards sur les femmes du Vietnam, avec les photographies de Thierry Beyne, Jean-Michel Nicolau et Sabrina Rouillé

THIERRY BEYNE

Directeur artistique dans la publicité à Paris, Thiery Beyne se passionne très vite pour la photographie. Il décide de quitter définitivement le monde de la communication pour ne se consacrer qu’au voyage et à la photographie. Marié à une Vietnamienne de Hué, Thiery et sa femme Giang font partie d’ONG françaises qui leur ont permis d’être au plus près de la vie quotidienne vietnamienne et de son authenticité. Ils ont vécu 7 ans au Vietnam, Thiery Beyne cumulant plusieurs jobs : photographe, guide photo, créateur d’une galerie photo. Voilà bientôt 25 ans qu’il sillonne ce magnifique pays et le photographie du nord au sud dans ses coins les plus reculés. Thiery Beyne a rejoint l’agence Hans Lucas. Il est membre de l’AVLA.

JEAN-MICHEL NICOLAU

Jean-Michel Nicolau est un photographe-voyageur nantais, à la recherche des merveilles cachées et secrètes du monde, arpenteur des rêves les plus modestes et les plus précieux, amoureux du noir et blanc. Il nous offre ici son regard sur des femmes vietnamiennes anonymes prises dans leurs tâches quotidiennes, seules ou en groupe, en ville ou dans les montagnes, vues avec tendresse et respect. En 2021, il a publié un recueil de photos, S’il reste des silences, chez Art3Plessis.

SABRINA ROUILLÉ

Sabrina Rouillé a été journaliste et correspondante de la presse française au Vietnam pendant 8 ans. Elle a publié Portraits de Saïgon aux éditions Hikari et President Hotel chez Sun Sun éditions. Elle est aujourd’hui directrice de la communication pour le Théâtre ‑ Scène nationale de Saint-Nazaire et poursuit son travail d’écriture. En 2019, à la demande de l’association Amitié Vietnam Loire-Atlantique, elle rencontre 11 femmes du Vietnam dont les entretiens sont réunis dans le livre Femmes du Vietnam Tradition et Modernité.

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Vendredi 12/05, 14h30 : Visite guidée par Thierry Beyne

Samedi 13/05, 14h15 : Rencontre avec Sabrina Rouillé

Mardi 16/05, de 14h à 18h : Visite commentée de l’exposition de Jean-Michel Nicolau, par Jacqueline Pecantet

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T13:30:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-21T14:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

© Thierry Beyne