Festival Aux cœurs du Vietnam Cosmopolis, 12 mai 2023, Nantes. Festival Aux cœurs du Vietnam 12 – 21 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles « Femmes du Viêtnam, tradition et modernité » est le thème retenu par l’association Amitiés Viêtnam Loire-Atlantique pour l’édition 2023 du festival.

L’AVLA expose les photos de Thiery Beyne, spécialiste du Viêtnam et de Jean-Michel Nicolau, voyageur photographe, ainsi que des portraits de femmes d’aujourd’hui par la journaliste Sabrina Rouillé. Elle accueille la romancière Kim Thuy, le peintre illustrateur Marcelino Truong, des rencontres et des conférences.

Une plongée dans un Viêtnam vivant. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

