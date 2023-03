L’autre silence Cosmopolis, 6 mai 2023, Nantes.

L’autre silence Samedi 6 mai, 20h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Duo de la poétesse et activiste ukrainienne Kateryna Voloshyna (Voloshka) et du compositeur et bassiste ukrainien Sergii Radzetskyi.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « u0406u041du0428u0410 u0422u0418u0428u0410 », « cache_age »: 86400, « description »: « u0410u043bu044cu0431u043eu043c u00abu0423 u043fu043eu0448u0443u043au0430u0445 u041fu0456u043au0430u0441u0441u043eu00bb u2014 u0442u043e u0448u043bu044fu0445 u043au043eu043bu043eu043c, u044fu043au0438u043c u0456u0434u0435 u043au043eu0436u0435u043d u0437 u043du0430u0441 u0432u0456u0434 u043du0430u0440u043eu0434u0436u0435u043du043du044f u0434u043e u0441u043cu0435u0440u0442u0456 u0456 u043du0430u0432u043fu0430u043au0438. u0412u0456u0434 u043du0435u0431u0430 u0434u043e u0437u0435u043cu043bu0456, u0432u0456u0434 u0441u0435u0431u0435 u0456 u0434u043e u0441u0435u0431u0435, u0432u0456u0434 u041du0456u0436u0438u043du0430 u0434u043e u041fu0430u0440u0438u0436u0443. u0421u0442u0432u043eu0440u0435u043du0438u0439 u0443 2022 u0440u043eu0446u0456 u0434u0443u0435u0442u043eu043c u0406u043du0448u0430 u0422u0438u0448u0430. u0417u0430u043fu0438u0441u0430u043du0438u0439 u043du0430 u043fu0430u0440u0438u0437u044cu043au0456u0439 u0441u0442u0443u0434u0456u0457 Long Distance.nnu0412u0456u0440u0448u0456: u041au0430u0442u0435u0440u0438u043du0430 u0412u043eu043bu043eu0448u0438u043du0430 Voloshka www.facebook.com/voloshynakaterynannu041cu0443u0437u0438u043au0430: u0421u0435u0440u0433u0456u0439 u0420u0430u0434u0437u0435u0446u044cu043au0438u0439 www.facebook.com/SurRadzetskyinnu0410u043bu044cu0431u043eu043c u0443 Soundcloud: https://soundcloud.com/user-422134550/sets/nsha-tisha-u-poshukakh-pkasso-2022nnu0417u0430u043fu0438u0441: Studios babel – Armand Amar (Paris) www.armandamar.com/studios-babel.htmlnnu0417u0432u0435u0434u0435u043du043du044f u0442u0430 u041cu0430u0441u0442u0435u0440u0438u043du0433: u0421u0435u0440u0433u0456u0439 u0420u0430u0434u0437u0435u0446u044cu043au0438u0439 www.facebook.com/SurRadzetskyinnu0417u0430 u0443u0447u0430u0441u0442u0456: u0414u043cu0438u0442u0440u043e u0420u0430u0434u0437u0435u0446u044cu043au0438u0439 – Vibraphone, Wurlitzer (02), u0410u0440u043cu0435u043d u041au043eu0441u0442u0430u043du0434u044fu043d – Duduk (08)nnu0412 u0430u043bu044cu0431u043eu043cu0456 u0432u0438u043au043eu0440u0438u0441u0442u0430u043du0456 u0456u043du0441u0442u0440u0443u043cu0435u043du0442u0438: u041au043bu0430u0441u0438u0447u043du0430 u0413u0456u0442u0430u0440u0430, u0411u0430u0441-u0433u0456u0442u0430u0440u0430, u0410u043au0443u0441u0442u0438u0447u043du0430 u0433u0456u0442u0430u0440u0430, u041au043bu0430u0432u0456u0448u043du0456, u0420u043eu044fu043bu044c, u0412u0456u0431u0440u0430u0444u043eu043d, u0412u0443u0440u043bu0456u0442u0446u0435u0440, u0411u0430u0441-u0444u043bu0435u0439u0442u0430, u0411u0430u043du0434u0436u043e, u0412u0456u043eu043bu043eu043du0447u0435u043bu044c, u041au043eu043bu0456u0441u043du0430 u043bu0456u0440u0430, u041au0443u0440u0430u0439, u0413u043bu044eu043au043eu0444u043eu043d, u0421u0430u0437.nnu0412 u043au043eu043cu043fu043eu0437u0438u0446u0456u0457 « u0417u043bu0435u0432u043au0430″ (07) u0437u0432u0443u0447u0438u0442u044c u0444u0440u0430u0433u043cu0435u043du0442 u0410u0440u0456u0457 D dur u0437 u043eu0440u043au0435u0441u0442u0440u043eu0432u043eu0457 u0441u044eu0457u0442u0438 u0419.u0421. u0411u0430u0445u0430nnu0424u043eu0442u043e: Ilya Ilyich Oblomov www.facebook.com/oblomov.oblomov.7 », « type »: « video », « title »: « u0406u041du0428u0410 u0422u0418u0428u0410 – u0423 u043fu043eu0448u0443u043au0430u0445 u041fu0456u043au0430u0441u0441u043e (Album 2022) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QFwnn3sXuC4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QFwnn3sXuC4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxBR5eQ6dzPHFh-8n-EEawQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T21:30:00+02:00

Kateryna Voloshyna et Sergii Radzetskyi