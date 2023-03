Renaissance culturelle ukrainienne Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Renaissance culturelle ukrainienne Cosmopolis, 6 mai 2023, Nantes. Renaissance culturelle ukrainienne Samedi 6 mai, 16h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Avec Natalia Chernenko, organisatrice de festivals en Ukraine, réfugiée en Loire Atlantique

La révolution de la dignité de 2014 a fait souffler un vent de liberté sur la scène culturelle et artistique ukrainienne. Natalia Chernenko, qui a dû fuir sa ville de Dnipro avec ses enfants, est à la fois témoin et actrice de cette effervescence.

Plongée au coeur du mouvement de renaissance culturelle ukrainienne issu de la Révolution de la Dignité de 2014, à partir d’extraits vidéos de grands festivals artistiques de Marioupol, Kherson, Sloviansk et Dnipro.

GogolFest « ГогольФест »

Du pays en Ukraine « З країни в Україну »

