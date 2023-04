Soirée « Bourse Jeunes Voyageurs » Cosmopolis, 2 mai 2023, Nantes.

Soirée « Bourse Jeunes Voyageurs » Mardi 2 mai, 18h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Souhaitant promouvoir l’esprit de découverte, de rencontre et de partage qui anime les voyageurs et parcourt l’oeuvre de Jules Verne, le Musée Jules Verne et l’association Aventure du bout du monde / ABM Nantes attribuent chaque année une Bourse Jeunes Voyageurs.

Venez découvrir les projets de voyage de Sarah Denisse et Violette Robin à l’occasion de la remise de la Bourse Jeunes Voyageurs 2023.

Venez partager les expériences de voyage de Clément Hervé, lauréat 2022, et Valentin Chapalain, lauréat 2018 et auteur du livre L’Appel du Grand Nørd.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T18:30:00+02:00 – 2023-05-02T20:30:00+02:00

