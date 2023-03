Inna Schevchenko, une vie d’engagement Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Inna Schevchenko, une vie d'engagement

Vendredi 28 avril, 18h30
Cosmopolis
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Avec Simon Rochepeau, scénariste de Prénom : Inna, éditions Futuropolis, 2020

Animée par Faustine Benoit, La Géothèque

Ce récit, écrit à la première personne, raconte l’enfance (tome 1 – Une enfance ukrainienne) et l’adolescence (tome 2 – La naissance d’une Femen) d’Inna Shevchenko, activiste féministe ukrainienne. Il tente de répondre à cette question : pourquoi et comment Inna est devenue cette militante féministe aujourd’hui mondialement connue? Simon Rochepeau

Simon Rochepeau est né en 1970 en Anjou.

Simon Rochepeau est né en 1970 en Anjou.

Il fait ses débuts professionnels dans l'imprimerie, la presse, la publicité. Depuis 12 ans, il est graphiste indépendant à Rennes, dans le domaine culturel. Il partage son temps libre entre les voyages, le théâtre et l'écriture. Douce France, qui conjugue sa passion pour l'Histoire et son observation du monde du travail, est son premier récit édité.

