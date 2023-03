Je travaille au cimetière Cosmopolis, 26 avril 2023, Nantes.

Je travaille au cimetière Mercredi 26 avril, 16h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Film d’ Oleksii Taranenko

2022

Durée : 1h40

Sasha dirige une entreprise de pierres tombales au cimetière de Kyiv. Confronté aux tragédies personnelles de ses clients, il demeure cynique vis-à-vis du monde. Mais cette posture se révèle être un masque dissimulant de sérieux traumatismes dans son passé. Lorsqu’un jour refait surface sa fille adolescente, ce trentenaire épuisé trouve une nouvelle raison de vivre. Taranenko nous livre une tragi-comédie sur les choses perdues puis retrouvées qui mêle un drame personnel puissant à une histoire criminelle de la pègre ukrainienne.

