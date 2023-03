Le bilinguisme à l’ukrainienne. L’ukrainien et le russe : langues en contact ou langues en conflit ? Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le bilinguisme à l'ukrainienne. L'ukrainien et le russe : langues en contact ou langues en conflit ? Mercredi 12 avril, 18h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Avec Victoriya Nikolenko, docteure en sciences du langage

Raisons historiques et spécificités du bilinguisme en Ukraine, fonctionnement au quotidien, politique linguistique actuelle : quelles perspectives pour une coexistence des deux langues en Ukraine ?

Victoria Nikolenko est linguiste et enseignante du français langue étrangère. Elle est docteure en sciences du langage, titulaire du Master en sémantique et sociolinguistique de l'Université de Nantes. D'origine ukrainienne, elle a vécu, a étudié et a travaillé en Ukraine et en France et assurait des cours dans plusieurs universités en Ukraine et en France. Trilingue ukrainien-russe-français. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2023-04-12T18:30:00+02:00 – 2023-04-12T20:00:00+02:00

