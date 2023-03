De quoi la guerre en Ukraine est-elle le nom ? Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

De quoi la guerre en Ukraine est-elle le nom ? Cosmopolis, 12 avril 2023, Nantes. De quoi la guerre en Ukraine est-elle le nom ? Mercredi 12 avril, 18h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Avec Aude Merlin, chargée de cours en science politique à l’Université libre de Bruxelles.

À travers une remise en perspective historique sur les relations russo-ukrainiennes et les enjeux liés à l’effondrement de l’URSS, Aude Merlin analyse les ressorts du conflit en cours tout en questionnant l’évolution des sociétés aux prises avec la guerre. Aude Merlin

Aude Merlin est chargée de cours en science politique à l’Université libre de Bruxelles (ULB), spécialiste de la Russie et du Caucase et membre du Cevipol. Ses principales recherches portent sur les processus politiques et sociaux dans l’espace postsoviétique, notamment sur les conflits du Caucase et leurs conséquences, ainsi que sur la diaspora tchétchène. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

