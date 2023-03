La broderie ukrainienne, de l’art traditionnel au design textile Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

La broderie ukrainienne, de l’art traditionnel au design textile Cosmopolis, 8 avril 2023, Nantes. La broderie ukrainienne, de l’art traditionnel au design textile Samedi 8 avril, 16h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Avec Olesya Telizhenko, artiste designer

La maison de couture Telizhenko, célèbre en Ukraine, perpétue l’art traditionnel de la broderie sur des créations contemporaines. Réfugiée depuis un an, Olesya Telizhenko poursuit son travail de designer et présente à l’occasion de cette rencontre ses dernières créations, ainsi que celles réalisées par des membres de sa famille.

Depuis vingt ans, l’atelier de création Telizhenko conçoit des produits d’art, décorés de broderies réalisés à la main et à la machine. Parmi ses clients, des hauts fonctionnaires et des personnalités éminentes du pays, ainsi que des dirigeants de pays étrangers.

Olesya Telizhenko et ses trois enfants sont arrivés en France le 16 avril 2022. La famille ukrainienne, originaire de Tcherkassy, ville située au sud Est de Kiev, le long du fleuve Le Dniepr, vit actuellement en Normandie. Son mari est en Ukraine, mobilisé dans l’armée nationale. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

