L’Ukraine chante sa résilience Cosmopolis, 7 avril 2023, Nantes. L’Ukraine chante sa résilience Vendredi 7 avril, 19h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles Par Alona Sliusarenko, artiste urkrainienne réfugiée à Nantes

L’indépendance, la liberté, l’âme de l’Ukraine sont les thèmes des chansons choisies par Alona Sliusarenko. Elle puise dans son répertoire et interprète des chansons d’artistes ukrainiens écrites depuis 2014. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

