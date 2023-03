De la Rus de Kiyv à aujourdhui : 12 siècles d’histoire Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

De la Rus de Kiyv à aujourdhui : 12 siècles d’histoire Cosmopolis, 7 avril 2023, Nantes. De la Rus de Kiyv à aujourdhui : 12 siècles d’histoire Vendredi 7 avril, 14h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles L’histoire de l’Ukraine à partir d’extraits de films et d’images d’archives, commentés par Thierry Piel, historien, maître de conférences à Nantes Université, et Ulrich Huygevelde, Géopolis-Brussels. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T14:30:00+02:00 – 2023-04-07T16:00:00+02:00

2023-04-07T14:30:00+02:00 – 2023-04-07T16:00:00+02:00 Thierry Piel

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes

Évènements liés

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

De la Rus de Kiyv à aujourdhui : 12 siècles d’histoire Cosmopolis 2023-04-07 was last modified: by De la Rus de Kiyv à aujourdhui : 12 siècles d’histoire Cosmopolis Cosmopolis 7 avril 2023 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique