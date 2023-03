Ukraine – 12 siècles d’histoire Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ukraine – 12 siècles d’histoire Cosmopolis, 6 avril 2023, Nantes. Ukraine – 12 siècles d’histoire 6 avril – 7 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite Les grandes étapes de l’histoire complexe et agitée de l’Ukraine et de son lien aussi étroit que chaotique avec la Russie depuis le Moyen Âge : de la fondation de la Rus de Kiyv, à la guerre actuelle en passant par la révolution russe, la Seconde guerre mondiale, Tchernobyl, l’effondrement de l’URSS, les débuts de l’indépendance, la Révolution orange, Euromaïdan, la guerre dans le Donbass, l’annexion de la Crimée, l’élection de Volodymyr Zelensky.

Exposition pédagogique conçue par Géopolis-Brussels et Cosmopolis Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T13:50:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 Anne de Kiyv

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes

Évènements liés

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ukraine – 12 siècles d’histoire Cosmopolis 2023-04-06 was last modified: by Ukraine – 12 siècles d’histoire Cosmopolis Cosmopolis 6 avril 2023 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique