Ukraine, Terre désirée. 2001-2022 6 avril – 7 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite

À travers la sélection d’une soixantaine de ses photos, le photojournaliste Guillaume Herbaut propose une plongée dans l’histoire contemporaine de l’Ukraine qu’il photographie depuis le début des années 2000.

En 20 ans, il a assisté à l’extraordinaire évolution de ce pays depuis la révolution orange, celle de Maïdan, l’annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass, jusqu’à l’invasion russe. Il témoigne surtout de la formidable résistance d’un peuple qui se bat pour sa liberté.

Guillaume Herbaut a reçu en mars 2022 le prestigieux prix World Press Photo.

GUILLAUME HERBAUT

Guillaume Herbaut, né en 1970, est membre fondateur de l’Oeil Public. Lauréat de la Fondation de France en 1999, il se consacre depuis quelques années aux lieux historiques, chargés de symboles et de mémoire.

Son ouvrage, intitulé Tchernobylsty, a remporté le prix Kodak de la critique en 2001 et a été publié au Petit Camarguais en octobre 2003. Guillaume Herbaut a également remporté le Fuji Book Prize l’année suivante. Il a été boursier du ministère français de la Culture et de 3P. Il participe à Visa pour l’Image en septembre 2004. La même année, il est lauréat du prix Lucien Hervé. En 2009, il remporte le deuxième prix « question contemporaine » au World Press Photo. Il a exposé en solo ou dans le cadre d’expositions collectives au Musée du Jeu de Paume à Paris, à la maison Rouge, à Foto España et à la galerie Silverstein à New York. Il a produit des documentaires pour la radio française et été professeur et mentor dans des ateliers en Russie, Espagne, Suisse et France.

En mars 2022, il a reçu le prestigieux prix World Press Photo pour son travail au long cours sur l’Ukraine. Son dernier ouvrage, intitulé Ukraine. Terre désirée a été publié en octobre 2022.

Il est représenté par l’agence VU’.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T13:30:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

