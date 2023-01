Images de la communauté humaine, Les Villes Invisibles d’Italo Calvino Cosmopolis, 11 mars 2023, Nantes.

Entrée libre et gratuite

Conférence de Marie Fabre handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par Mme Marie FABRE

Marie Fabre vit et travaille à Lyon. Sur sa table, se croisent et s’entremêlent recherche, traduction, écriture poétique et/ou narrative et travail collectif d’une revue. Spécialiste de littérature italienne, elle enseigne à l’ENS de Lyon. Son domaine de prédilection est l’articulation entre littérature et politique dans la seconde partie du XXème siècle et ses auteurs les plus fréquentés, Italo Calvino, Elsa Morante, Elio Vittorini, Pier Paolo Pasolini ou encore Amelia Rosselli.



