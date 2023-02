Migrations : parcours de vie, histoires de soins Cosmopolis, 9 mars 2023, Nantes.

Entrée libre et gratuite dans la limites des places disponibles

Lecture-spectacle suivie d’un débat avec Anne-Cécile Hoyez (CNRS/Université Rennes 2) et Pascal Jarno (CHU de Rennes) handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une lecture-spectacle d’une heure, suivie d’un débat, qui donne à entendre des parcours de vies et de soins de personnes en migration et des soignants et soignantes qui les accompagnent.

Par Anne-Cécile Hoyez et Pascal Jarno, en association avec la Cie 3e acte (Rennes)

Production : CNRS, Université Rennes 2, ANR, ADEC-Maison de Théâtre Amateur (Rennes), DRAC Bretagne

La lecture est issue du projet de recherche MIGSAN «Expériences de la santé et trajectoires de soins des populations primo-arrivantes en France» (financé par l’ANR entre 2016 et 2020), qui a rassemblé des géographes, des sociologues, des médecins. Dans ses travaux, l’équipe a collecté un ensemble de données de terrain (sous forme de récits et de notes de recherche) concernant les expériences de la santé des populations primo-arrivantes à l’échelle locale, à travers une étude menée dans cinq agglomérations françaises (Rennes, Strasbourg, Nantes, Poitiers, Caen). La place des émotions sur ces terrains a conduit l’équipe à adapter les formes d’écriture scientifiques afin de mieux restituer, dire et exprimer les émotions des personnes rencontrées. C’est le théâtre qui s’est imposé, plus précisément la « lecture-spectacle » (proche du théâtre documentaire).

Anne-Cécile Hoyez est géographe, chercheuse au CNRS, rattachée laboratoire ESO (CNRS/Université Rennes 2). Ses travaux mobilisent la géographie sociale, la géographie de la santé et des migrations pour analyser les inégalités sociales et spatiales de santé, et les circulations et mobilités autour du soin et des savoirs médicaux. Ses thématiques de recherche actuelles portent sur les trajectoires de soins des populations migrantes, le travail des soignants et le travail social auprès des populations migrantes.

Pascal Jarno est médecin au service de santé publique et épidémiologie au CHU de Rennes. Son domaine d’exercice se situe au coeur de la santé publique, de l’épidémiologie, de l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, de la gestion des risques associés aux soins et de la démocratie sanitaire. En lien avec des équipes de sciences sociales, il travaille aussi sur les questions de patients-experts et de pair-aidance.

Tous les deux sont membres du programme MIGSAN « Migrations et santé : expériences de la santé et trajectoires de soins des populations primo-arrivantes en France » (ANR, 2016-2020). Tous les deux ont une pratique de théâtre amateur depuis plusieurs années.



