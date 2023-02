“Les villes invisibles” d’Italo Calvino : une oeuvre de la maturité Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Entretien littéraire par Maryvonne Bompol

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

par Maryvonne Bompol

Quels éléments biographiques éclairent le roman ?

Quelle place dans une œuvre multiforme ?

Les villes invisibles : un roman qui condense beaucoup de thèmes chers à Calvino

Les villes invisibles : villes invisibles, villes imaginaires

Les villes invisibles : constante discussion sur le langage, la littérature

