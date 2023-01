À la découverte d’une ville italienne méconnue : Trieste Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

À la découverte d’une ville italienne méconnue : Trieste Cosmopolis, 7 mars 2023, Nantes. À la découverte d’une ville italienne méconnue : Trieste Mardi 7 mars, 17h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Conférence de Nunzia Caleca handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Par Nunzia Caleca, professeur d’italien

Ville Italo austro-hongroise, Italienne et slovène, lieux d’influences souvent opposées, elle est assez méconnue par les touristes étrangers qui lui préfèrent des villes d’art comme Florence, Rome ou Venise.

Pourtant Trieste a été l’une des plus importantes villes maritimes européennes dès le 18ème siècle sous l’impératrice Marie-Thérèse, elle s’est dotée d’édifices, de maisons de style nouveau et de cafés littéraires historiques qui charment ses visiteurs. Sa mixité slave et latine nous ramène à des moments-clés de l’histoire du 19ème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T17:00:00+01:00

2023-03-07T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Centre Ville Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

À la découverte d’une ville italienne méconnue : Trieste Cosmopolis 2023-03-07 was last modified: by À la découverte d’une ville italienne méconnue : Trieste Cosmopolis Cosmopolis 7 mars 2023 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique