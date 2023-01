Atelier théâtre – Commedia Dell’Arte Cosmopolis, 6 mars 2023, Nantes.

Sur inscription auprès de l’artiste, tél. 02 40 93 33 43 ou de l’espace Cosmopolis, tél. 02 52 10 82 00 – 10 € la séance de 2 h – nb de places limitées

atelier animé par la comédienne Chantal David handicap moteur mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pendant toute la durée de l’exposition Les Villes invisbles d’Italo Clavino – une Italie de rêve ?, la comédienne et fondatrice de la “Compagnie Bel Viaggio”, Chantal David, proposent des ateliers de théâtre.

À VOUS DE JOUER …

Pendant deux fois deux heures, Chantal David vous propose de découvrir les techniques de base de la Commedia Dell’Arte et ses personnages principaux (Arlequin, Colombine, le Capitaine, Pantalone, le Dottore et les amoureux) à partir de jeux collectifs et ludiques, afin de permettre à tous ceux et celles qui le désirent, de jouer avec un masque, enrichi de costumes et accessoires du XVIIIe siècle, sans acquis préalable de techniques théâtrales.

Divertissement assuré !



