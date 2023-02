Comprendre Italo Calvino Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Comprendre Italo Calvino Cosmopolis, 2 mars 2023, Nantes. Comprendre Italo Calvino Jeudi 2 mars, 15h30 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite

Entretien littéraire par Laura Clerfeuille

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

par Laura Clerfeuille, présidente de la Dante Alighieri Nantes

1h pour comprendre Italo Calvino, grand écrivain italien du patrimoine mondial et du XXème siècle, fils de scientifiques, résistant, maquisard à 20 ans, communiste déçu par le Stalinisme.

Comprendre Calvino, c’est aussi étudier son ancrage dans le passé; le temps des barons, des chevaliers, des vicomtes; la liberté de pensée; l’univers réaliste, le fantastique, un monde sur enchanté à la superficialité profonde.

