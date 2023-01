Venise versus Gênes : Impérialisme commercial et domination des eaux (XIIIe s.-XIVe s.) Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Venise versus Gênes : Impérialisme commercial et domination des eaux (XIIIe s.-XIVe s.) Mercredi 1 mars, 17h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite

Conférence de Thierry Piel
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Les historiens ont retenu quatre affrontements majeurs opposant Venise à sa rivale Gênes. Ces conflits débutèrent au milieu du XIIIème s. pour culminer et s’achever à la fin du XIVème s. La mainmise de Venise sur Constantinople à l’issue de la quatrième croisade contribua pour une large part à l’évolution martiale des relations entre les deux républiques marchandes au cours de ce siècle et demi.

Agissant dans deux espaces maritimes distincts, la mer Tyrrhénienne pour Gênes et la mer Adriatique pour Venise, les deux cités se côtoyèrent longtemps pacifiquement. Le déclin de Pise, jusqu’alors principale rivale de Gênes, permit à la cité ligure de se montrer désormais plus agressive face à celle qui désormais devenait de facto sa rivale en Méditerranée orientale et en mer Noire. De la même manière l’expulsion provisoire de Venise de la capitale byzantine en 1261 par les Paléologues dut contribuer possiblement à la rapide dégradation des relations entre les deux cités.

