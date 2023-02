Atelier lecture en italien Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier lecture en italien Cosmopolis, 1 mars 2023, Nantes. Atelier lecture en italien Mercredi 1 mars, 14h00 Cosmopolis

Connaissance de l’italien exigée – Inscription obligatoire : Tél. 02 40 93 33 43

Atelier animé par Rossella Riccio

Lecture en italien à haute voix d’une “Ville invisible” d’Italo Calvino.

