Par M. Roland DEPIERRE, professeur de philosophie, ex-chargé de cours de civilisation chinoise à l’Université de Nantes, chercheur associé au Centre de Recherches Interculturelles sino-françaises de l’Université du Guangdong.

Au milieu du XIIIème siècle, Kubilay (1215-1294), un des « chiens enragés » de Gengis Khan, son grand-père, hérite de la partie orientale de l’Empire Mongol qui fut le plus vaste empire jamais établi, puisqu’il allait de la Corée à l’Ukraine et de la Syrie à la Perse. Cette immensité favorise les échanges culturels, commerciaux et techniques entre l’est et l’ouest de l’Eurasie, permettant ainsi au vénitien Marco Polo d’atteindre Khanbalic (Pékin) que le Grand Khan vient de fonder au nord de la Chine. En effet, le chef des « hordes des steppes » a soumis l’Empire des Song du Sud et fondé la dynastie chinoise des Yuan (1271-1367), mais il échoue à conquérir le Japon. Bouddhiste influencé par le chamanisme qu’il protège en Chine, il instaure le pouvoir temporel d’un Dalaï Lama au Tibet. Avec l’alliance des Tibétains et des Ouighours, le Mongol impose aux Han chinois un statut d’infériorité tout en acceptant et en promouvant la sinisation de son système administratif et politique. Il fait publier des encyclopédies médicales et des traités d’agriculture et d’astronomie. Son règne prolonge ainsi et développe la haute civilisation des Song (960-1279) et, par sa tolérance religieuse et ethnique, il engage une mondialisation qui réanime les Routes de la Soie terrestres et maritimes, avant leur fermeture sous la dynastie Ming (1368-1644).



