Les villes invisibles d’Italo Calvino, une Italie de rêve ? 24 février – 13 mars Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Exposition, conférences et ateliers pour célébrer les 100 ans du grand écrivain italien Italo Calvino handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Il y a cent ans naissait Italo Clavino (1923-1985), l’un des écrivains italiens les plus aimés et les plus appréciés du XXe siècle.

Pour célébrer le centenaire de sa naissance, le comité nantais de la Dante Alighieri a souhaité organiser un grand événement pour mieux faire connaître aux Nantaises et Nantais ce grand écrivain du patrimoine littéraire mondial. Cet événement marque également les 70 ans de la création de l’association à Nantes.

Au programme à Cosmopolis du 24 février au 13 mars : une exposition proposée en collaboration avec l’artiste Sylvie Perrot autour du roman d’Italo Clavino Les Villes invisibles.

En lien avec l’exposition, le comité nantais de la Dante Alighieri propose de nombreux événements et activités autour de l’oeuvre d’Italo Calvino et, plus largement, de la langue et de la culture italiennes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T13:30:00+01:00

2023-03-13T18:00:00+01:00