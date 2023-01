Les Villes Invisibles d’Italo Calvino Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Aquarelles de Sylvie Perrot handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire En collaboration avec l’artiste Sylvie Perrot, la Dante Alighieri propose une exposition autour de l’œuvre littéraire d’Italo Calvino.

Sylvie Perrot met en images Les Villes invisibles, le roman que le grand écrivain italien a publié en 1972, à travers une série de 55 aquarelles. Chaque tableau de l’artiste fait référence à un passage du roman, exalte la beauté, la singularité des villes italiennes et invite à réfléchir à la ville, qu’elle soit existante, rêvée, imaginaire ou encore redoutée.

Ce roman qui a librement inspirée Sylvie Perrot pour cette série d’aquarelles est l’une des œuvres les plus traduites d’Italo Calvino. L’imaginaire y est exploré à travers les descriptions de 55 villes inexistantes, dont Marco Polo fait la description au grand empereur Kublai Khan. Dans le style de l’utopie, le roman poétique sur des villes imaginées par Calvino nous fait voyager dans d’autres mondes.

Une exposition pédagogique réalisée par la Dante Alighieri Nantes invite également les visiteurs à mieux découvrir Italo Calvino. Sylvie Perrot

Sylvie Perrot est une artiste aquarelliste, installée à Champtoceaux. Après une carrière dans le monde du marché de l’Art et des galeries, elle se consacre pleinement à la peinture depuis 2016 en s’intéressant surtout au sujet des villes imaginaires. Sa série de tableaux, intitulée L’odyssée des Villes Invisibles, vient à la suite d’un premier cycle sur les villes imaginaires dont les codes architecturaux et de la nature sont empruntés aux miniatures indo-persanes et un autre sur les Cités Idéales de la Renaissance. Courant 2023, ce 3e cycle sur les Villes Invisibles d’Italo Calvino sera également exposée à Richelieu, Clisson, Port Louis et Paris.

