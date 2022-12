Chrysalide Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chrysalide Cosmopolis, 12 février 2023, Nantes. Chrysalide Dimanche 12 février 2023, 15h30 Cosmopolis

Danse handicap auditif;handicap moteur

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Compagnie les Balayeuses

Chorégraphie et interprétation Sophie Hoare

Durée : 45 min

C’est l’histoire d’un voyage, d’une extraction. Revêtue de l’enveloppe avec laquelle l’autre l’habille, elle marche et tombe. Ni d’ici, ni de là, l’essoufflement puis l’asphyxie. Telle la cygogne, elle s’envole.

