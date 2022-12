Rencontre avec Marius Loris et Jean-Philippe Cazier Cosmopolis, 8 février 2023, Nantes.

La Maison de la Poésie de Nantes recevra Jean-Philippe Cazier et Marius Loris pour une soirée de lectures autour de la guerre d’Algérie et la vie post-coloniale.

Jean-Philippe Cazier est écrivain, poète, critique littéraire, traducteur et co-rédacteur en chef de Diacritik. Ses textes poétiques militent pour tous les opprimé.e.s, les réfugié.e.s, les transgenres, pour tous ceux dont les corps sont soumis à la violence. Son dernier ouvrage, Page blanche Alger (Lanskine, 2023) est le récit poétique d’une enfance en Algérie, qui explore l’amour, la différence, le rejet et la guerre dans une langue dépouillée qui raconte pour la première fois ce qui était laissé sous silence.

Marius Loris Rodionoff est poète, performeur, historien et co-fondateur de la revue de poésie La Seiche. Il s’intéresse à la guerre d’Algérie, aux relations d’autorité au sein de l’armée française et à la justice comme miroir des réalités d’une société. Dans Procès-Verbaux (Les Presses du réel, collection Al Dante, 2021), il propose un document poétique qui donne à lire les mots de la justice française en Algérie en s’appuyant sur les archives des dossiers de procédures personnelles d’un tribunal militaire entre 1954 et 1963.

Cette soirée s’inscrit dans le cycle « Page Blanche Alger » : Les auteur.e.s Souad Labbize, Marius Loris Rodionoff et Jean-Philippe Cazier viennent raconter l’Algérie postcoloniale, celle d’après la guerre d’indépendance et des tribunaux militaires, celle d’une société patriarcale où les violences faites aux femmes sont encore maintenues sous silence, mais aussi celle qui lutte pour l’égalité, le droit à la différence et à la liberté.



