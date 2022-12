Rencontre avec Souad Labbize Cosmopolis, 1 février 2023, Nantes.

Rencontre avec Souad Labbize Mercredi 1 février 2023, 19h30 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Soirée poésie handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes, Le Préau invite la poète Souad Labbize. Elle offrira une lecture de ses textes, en arabe et en français, et aussi de textes d’autrices nord-africaines contemporaines.

Durée : 60 mn

Née en Algérie en 1965, Souad Labbize a vécu en Allemagne et en Tunisie avant de s’établir à Toulouse. Poète et traductrice, elle s’engage tout particulièrement pour la défense de l’égalité entre les hommes et les femmes, dénonce les violences physiques et psychologiques qu’elles subissent. Elle donne une voix à toutes celles qui doivent choisir l’exil pour trouver leur indépendance. Son dernier recueil, Enfiler la chemise de l’aïeule (Éditions des Lisières, 2021), est le récit de l’émancipation de sept femmes en Algérie qui luttent contre le patriarcat, le colonialisme et la précarité pour recouvrer la liberté de leurs corps et de leurs choix. Souad Labbize lira un choix de ses textes puis fera une lecture bilingue d’auteures nord-africaines contemporaines dont elle est la traductrice.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:30:00+01:00

2023-02-01T20:30:00+01:00

Souad Labbize © Leïla Saadna