Les poussières sous le tapis Cosmopolis, 29 janvier 2023, Nantes.

Les poussières sous le tapis Dimanche 29 janvier 2023, 15h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Projection de films d’artistes et discussions autour de l’ailleurs handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

LES POUSSIÈRES SOUS LE TAPIS

Film d’artiste

Tissage visio-phonique au coeur de l’exposition

En présence des co-réalisateur-es : Marie Auger, Raphaël Auger et Sophie Hoare

Crédit photographique : Jihad Zeidan

Durée : 52 mn

Guerre d’algérie, récits croisés.

MIGRANTS

Court métrage

de Bruno Ometak

IEM La Marrière

Lycée professionnel Léonard de Vinci

En présence du réalisateur

Durée : 6 mn

Extraites de 3 romans, Salam Ouessant d’Azouz Begag, La petite fille de Monsieur Linh de Philippe Claudel et Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d’Éric Emmanuel Schmitt, une vingtaine de phrases évoque l’avant-départ des migrants, le voyage et l’arrivée.

INVITATION DE LA MAISON MARGUERITE – CURIEUSE LIBRAIRIE

À la suite de la projection, discussions et échanges en présence de Clara Da Silva. Elle évoquera des lectures poétiques, littéraires, pour les adultes et la jeunesse mais pas que, autour de l’ailleurs et de ses étrangetés.

À cette occasion, Clara proposera à la vente ses choix de livres.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T15:00:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00