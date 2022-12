Ré-enchanter sa vi(ll)e Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ré-enchanter sa vi(ll)e Cosmopolis, 28 janvier 2023, Nantes. Ré-enchanter sa vi(ll)e Samedi 28 janvier 2023, 20h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Projection du film « La Place », première comédie musicale algérienne handicap auditif;handicap moteur hi;mi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire LA PLACE

Film de Dahmane Ouzid (2010)

Les Films des deux Rives

Durée : 1h54 min

Objet cinématographique non identifié, « La Place » est la première comédie musicale jamais réalisée au Maghreb. Dans une cité neuve, un problème divise les habitants : que faire de « La Place », un terrain vague situé en plein centre et devenu le lieu de rencontrest de la jeunesse du quartier ? Espace vert, mosquée, agora, centre commercial… divers projets s’affrontent comme autant de modèles de société.Sur une bande originale composée par les fondateurs de l’Orchestre National de Barbès mêlant musique traditionnelle, R&B et Rap, ce film culte porte un regard critique sur les maux qui rongent la société algérienne et dresse un portrait touchant d’une jeunesse en désarroi mais pleine de rêves.

