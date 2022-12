Découvrir Alger Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Projection du documentaire « Joue à l’ombre » et court-métrage handicap auditif;handicap moteur hi;mi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire En première partie :

ALGER DE BAS EN HAUT

Court-métrage de Nesrine Dahmoune (2016)

Collectif Cinéma Mémoire

Durée : 10 min JOUE À L’OMBRE

Documentaire de Mohamed Lakhdar Tati (2006)

Coproduction de Machahou Prod et GREC (Groupe de Recherche et d’EssaisCinématographiques)

Durée : 52 min

« Joue à l’ombre » est le seul commandement que l’on donne aux enfants à Alger. C’est aussi l’histoire de l’étonnement d’un cinéaste installé à Paris depuis 2002 sur la façon qu’ont les Algérois d’occuper l’espace d’une ville conçue à l’origine par des Français pour des Français. Ce récit à double temporalité nous permet de découvrir Alger dans sa réalité quotidienne et de voyager dans le passé via l’architecture de Le Corbusier ou de Fernand Pouillon, des cartes postales de colons et des correspondances de personnalités telles que Karl Marx.

