Quitter et revenir au pays Jeudi 26 janvier 2023, 20h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Projection du documentaire « La Traversée »

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Documentaire d’Élisabeth Leuvrey (2012)

Production Les Écrans du Large/SHELLAC

En présence de la réalisatrice Élisabeth Leuvrey

Durée : 1h12 mn

Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, entre Marseille et Alger. Des voitures chargées jusqu’au capot… des paquetages de toutes sortes… des hommes chargés de sacs et d’histoires. En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore en Algérie, et vice-versa. Depuis le huis clos singulier du bateau, dans le va-et- vient et la parenthèse du voyage, la traverséereplace au coeur du passage ces femmes et ces hommes bringuebalés.

