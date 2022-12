L’increvable tour Cosmopolis, 7 janvier 2023, Nantes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Ciné-échange – Pédaler contre les violences conjugales handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes



La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice et de deux participantes du projet. Teaser de l’Increvable Tour 2022La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice et de deux participantes du projet.

