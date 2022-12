The Beit Project Nantes 2022 – Présentation finale Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

The Beit Project Nantes 2022 – Présentation finale Cosmopolis, 13 décembre 2022, Nantes. The Beit Project Nantes 2022 – Présentation finale Mardi 13 décembre, 18h00 Cosmopolis

Réservation conseillée : isalinebernard@thebeitproject.org

Soirée de présentation et d’échange autour du Beit Project Nantes 2022 handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire The Beit Project est un projet européen sur le vivre-ensemble lancé à Paris en 2011. Le projet associe l’éducation et le patrimoine historique à la lutte contre le racisme, contre l’exclusion sociale et les discriminations.

En utilisant l’espace urbain, le patrimoine et l’histoire du lieu comme source de questionnement, les participants travaillent sur le rapport à l’Autre dans notre société actuelle. Pour cela, des élèves de différents établissements publics et privés, du centre et de la périphérie, laïcs et religieux construisent une école nomade dans l’espace public où ils se rencontrent et étudient ensemble. Ils comprennent que les différences ne sont pas des obstacles mais de formidables atouts ! La présentation finale est l’occasion de mettre en valeur le travail réalisé par les élèves nantais dans le cadre des sessions de The Beit Project qui se sont déroulés en novembre 2022 au Parc des chantiers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T18:00:00+01:00

2022-12-13T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Centre Ville Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

The Beit Project Nantes 2022 – Présentation finale Cosmopolis 2022-12-13 was last modified: by The Beit Project Nantes 2022 – Présentation finale Cosmopolis Cosmopolis 13 décembre 2022 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique