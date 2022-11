Construire la terre, une histoire de la mosquée de Djenné, lieu emblématique du Mali Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Construire la terre, une histoire de la mosquée de Djenné, lieu emblématique du Mali
Mardi 6 décembre, 14h30
Cosmopolis

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Conférence de Michel Fleury handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Lieu emblématique du Mali, la monumentale Mosquée de Djenné a fait la renommée de la cité. Avec cet édifice réputé la plus grande construction en terre crue du monde, Djenné peut rivaliser avec Tombouctou, l’autre Ville Sainte de l’Islam toute proche. Défiant les siècles, la population lui montre toujours son attachement en se mobilisant chaque année pour procéder à son crépissage, malgré les graves menaces sécuritaires qui la menacent aujourd’hui. Djenné, c’est toute une communauté qui, symboliquement, retrouve son unité et réaffirme ses valeurs. Des valeurs universelles qui nous interpellent.

Evénement proposé par la Maison de l’Afrique à Nantes

