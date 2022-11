Le grand entretien de clôture Cosmopolis, 4 décembre 2022, Nantes.

Rencontre avec Paolo Rumiz et Antonio Scurati handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

PAOLO RUMIZ (1947, Trieste)

« Pour voyager, il faut être prêt à renoncer à tout ce que l’on connaît pour accepter ce que le hasard nous mettra sous les yeux. »

Paolo Rumiz est considéré comme le plus grand écrivain-voyageur

italien d’aujourd’hui. En bus, en train, en vélo, en auto-stop ou même en bateau à voile, cet auteur intrépide parcourt à plusieurs reprises toute l’Europe et raconte ses périples dans ses livres. Au gré des chemins, il se laisse guider par les rencontres et par le destin. « Ce n’est pas toi qui choisis le lieu, c’est le lieu qui te choisit. C’est le voyage qui te dicte ton chemin. »

Bibliographie sélective (traduits par Béatrice Vierne)

Le Fil sans fin. Voyage jusqu’aux racines de l’Europe, Arthaud, 2022

On dirait que l’aube n’arrivera jamais. Cahier de non-voyage, Arthaud, 2020

Le Phare, voyage immobile, Hoëbeke, 2015 et Folio, 2019

Aux frontières de l’Europe, Hoëbeke, 2011 et Folio, 2012

ANTONIO SCURATI (1969, Naples)

Né à Naples en 1969, Antonio Scurati vit à Milan. Professeur de littérature comparée et d’écriture créative, chroniqueur au Corriere della Sera, il est l’auteur d’une oeuvre importante, dont trois romans traduits aux éditions Flammarion.

En septembre 2018, M., l’enfant du siècle est publié en Italie. Premier roman d’une tétralogie sur le fascisme et Benito Mussolini, il est lauréat du prix Strega en 2019.

Bibliographie sélective

M., L’Homme de la providence, trad. Nathalie Bauer, Les Arènes, 2021

M., L’enfant du siècle, trad. Nathalie Bauer, Les Arènes, 2020



Paolo Rumiz