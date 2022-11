Polar épicé all’arrabbiata Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rencontre avec Gilda Piersanti, Marcello Fois et Tonino Benacquista handicap auditif;handicap moteur hi;mi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Modérateur : Guénaël Boutouillet, critique et médiateur du livre GILDA PIERSANTI (1957, Tivoli)

Née en Italie, Gilda Piersanti reste un an à l’École d’Architecture de Rome et obtient un doctorat en Philosophie.

Elle exerce l’activité de critique littéraire et traduit des oeuvres de la littérature française. Elle se consacre aujourd’hui exclusivement à l’écriture, avec notamment une série policière intitulée Les Saisons meurtrières, qui se compose à ce jour de huit romans, dont plusieurs ont été transposés à l’écran par France 2.

Grand nom du polar italien, Marcello Fois contribue à renouveler les codes du roman noir au sein du Groupe 13, qu’il fonde aux côtés de Carlo Lucarelli. Bien qu’installé à Bologne, c’est sa Sardaigne natale qui devient le cadre, le personnage et le moteur de son écriture. Humour noir, langage populaire mais aussi grands thèmes quasi mythologiques, l’oeuvre de Marcello Fois s’impose comme une référence de la littérature italienne.

Romancier et scénariste, Tonino Benacquista, issu d’une famille

d’émigrés italiens, est notamment l’auteur de Saga (Grand prix des

lectrices de Elle), Quelqu’un d’autre (Grand prix RTL-Lire), Malavita,

Malavita encore…

