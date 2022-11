Deux femmes de paroles Cosmopolis, 4 décembre 2022, Nantes.

Modératrice : Camille Thomine, journaliste à Lire Magazine Littéraire

CRISTINA COMENCINI (1956, Rome)

Réalisatrice, scénariste et écrivaine, Cristina Comencini naît à Rome, où elle fréquente le lycée français. Elle fait ses débuts avec son père Luigi Comencini en tant que coscénariste avant de réaliser ses propres films.

La Bête dans le coeur, adapté de l’un de ses romans, est nominé aux Oscars en 2006. Elle publie son premier roman en 1991, Les Pages arrachées (Verdier), qui marque le début d’une grande carrière littéraire.

Dernier titre paru

L’autre femme, trad. Béatrice Robert-Boissier, Stock, 2022

Elena a 25 ans, un petit appartement et un chat. Pietro a plus du double de son âge, une ex-femme et trois enfants. Pourtant ils se sont choisis, et ont décidé de vivre leur relation en tenant à distance les blessures de leurs vies d’avant. Jusqu’au jour où Maria, l’ex-épouse de Pietro, contacte Elena sur Facebook en se dissimulant derrière une fausse identité. Les révélations de Maria sur le Pietro « d’avant » font leur chemin et viennent peu à peu empoisonner leur relation.

SIMONETTA GREGGIO (1961, Padoue)

Née en 1961 à Padoue, Simonetta Greggio vit en France depuis 1981.

Elle est l’autrice de nombreux romans, tous écrits en français, parmi lesquels La Douceur des hommes, Dolce Vita, Les Nouveaux Monstres, Bellissima, parus chez Stock. Journaliste, elle a produit pour France Culture

des documentaires dont le dernier, sur Benito Mussolini, a été diffusé

durant l’été 2021.

Dernier titre paru

Bellissima, Stock, 2022

Après Dolce Vita 1959-1979 et Les Nouveaux Monstres 1978-2014, Simonetta Greggio poursuit son « autobiographie de l’Italie ». Pour la première fois, elle raconte l’histoire de sa famille, de ses parents, et la sienne. À la violence intime répondent les années sombres et rouges de l’Histoire.



