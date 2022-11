Le grand entretien Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le grand entretien Cosmopolis, 3 décembre 2022, Nantes. Le grand entretien Samedi 3 décembre, 18h45 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Rencontre avec Cristina Comencini

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Modératrice : Camille Thomine, journaliste à Lire Magazine Littéraire

CRISTINA COMENCINI (1956, Rome)

Réalisatrice, scénariste et écrivaine, Cristina Comencini naît à Rome, où elle fréquente le lycée français. Elle fait ses débuts avec son père Luigi Comencini en tant que coscénariste avant de réaliser ses propres films.

La Bête dans le coeur, adapté de l’un de ses romans, est nominé aux Oscars en 2006. Elle publie son premier roman en 1991, Les Pages arrachées (Verdier), qui marque le début d’une grande carrière littéraire.

Derniers titres parus

L’autre femme, trad. Béatrice Robert-Boissier, Stock, 2022

Quatre amours, trad. Dominique Vittoz, Stock, 2020 et Livre de Poche, 2022

Etre en vie, trad. Dominique Vittoz, Stock, 2018 et Livre de Poche, 2020

Lucy, trad. Dominique Vittoz, Grasset, 2015 et Livre de Poche, 2018

