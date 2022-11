Sicile, Trieste : Hauts-lieux d’inspiration de l’écriture Cosmopolis, 3 décembre 2022, Nantes.

Rencontre avec Giosuè Calaciura et Paolo Rumiz

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

GIOSUÈ CALACIURA (1960, Palerme)

Journaliste, il collabore régulièrement avec de nombreux quotidiens et diverses revues. Son premier roman, Malacarne, a été publié en 1998, puis Sgobbo a été finaliste à l’un des prix littéraires italiens les plus prestigieux, le Campiello, en 2002. Son roman le plus connu est Borgo Vecchio qui remporte le Premio Volponi 2017 en plus d’être l’un des finalistes du prix Femina étranger 2019.

Derniers titres parus (traduits par Lise Chapuis)

Je suis Jésus, Notabilia, 2022

Le Tram de Noël, Noir sur Blanc, 2020

Borgo Vecchio, Noir sur Blanc, 2019 et Folio, 2020

PAOLO RUMIZ (1947, Trieste)

Spécialiste mondialement reconnu de l’Europe des Balkans et du Danube,

Paolo Rumiz a suivi la chute du communisme, de la Hongrie à la Roumanie, étudié la montée des populismes en Europe, et couvert tous les conflits nés de l’éclatement de la Yougoslavie pour La Repubblica, où il est grand reporter.

Il collabore également à Il Piccolo, quotidien de Trieste, et a écrit une douzaine de livres, dont beaucoup sont des best-sellers.

Bibliographie sélective (traduits par Béatrice Vierne)

Le Fil sans fin. Voyage jusqu’aux racines de l’Europe, Arthaud, 2022

On dirait que l’aube n’arrivera jamais. Cahier de non-voyage, Arthaud, 2020

Le Phare, voyage immobile, Hoëbeke, 2015 et Folio, 2019

Aux frontières de l’Europe, Hoëbeke, 2011 et Folio, 2012



Giosuè Calaciura