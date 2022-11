Le conformiste Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le conformiste Cosmopolis, 2 décembre 2022, Nantes.
Vendredi 2 décembre, 20h30

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Projection du film de Bernardo Bertolucci d’après le roman d’Alberto Moravia handicap auditif;handicap moteur hi;mi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Présentation par Olivier Maillart, spécialiste du cinéma italien Le Conformiste, Bernardo Bertolucci (1970, 116 min)

Avec Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Gastone Moschin… C’est en 1951 qu’Alberto Moravia publie Le Conformiste avec pour ambition de comprendre comment certains ont pu devenir fascistes entre les deux guerres mondiales. Et si le livre fut un immense échec en librairies, Bertolucci décide 20 ans plus tard de le porter à l’écran. Le récit suit un jeune fasciste, envoyé en mission en France en 1935 pour supprimer un professeur de philosophie qui lutte au sein des activités antifascistes.

Bertolucci ne connaissait pas ce livre avant que sa compagne d’alors ne lui en parle avec un tel enthousiasme qu’il l’évoque sans trop y croire à ses producteurs du moment.

À sa grande surprise, il obtient le feu vert pour cette fresque historique qui sera le premier gros budget de sa carrière.

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il se plonge dans le livre et signe en un temps record une adaptation qui, contrairement à l’oeuvre de Moravia, sera couverte de récompenses (le David di Donatello – équivalent italien du César – du meilleur film), d’accessits prestigieux et de sélections en festival (Berlin).

