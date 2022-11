Un photographe en Sicile Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Un photographe en Sicile 2 – 4 décembre

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Exposition photographique de Enzo Sellerio d'après son livre Un photographe en Sicile, trad. de l'italien par Koukla MacLehose, The Harvill Press, 1996

The Harvill Press, 1996 Né à Palerme d’un père italien et d’une mère russe, Enzo Sellerio étudie

puis enseigne le droit à l’université de Palerme. Il devient photographe

en 1952, année où il remporte le premier prix à un concours régional de photographie.

En 1962 il réalise un film sur le peuple allemand : Mit offenen Augen.

Au milieu des années 1960, il travaille pour les magazines Vogue et Fortune.

Par la suite, Enzo Sellerio se reconvertit dans l’édition et en 1969 il lance les éditions Selllerio avec sa femme Elvira et Leonardo Sciascia.

Il est mort à Palerme à l’âge de 87 ans.

