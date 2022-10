Casa Palabres Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée proposée par La Maison de l’Afrique à Nantes handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Au programme : 10h00 : Rencontre sur le thème de l’accompagnement pour les associations de coopération et de solidarité internationale, en présence de plusieurs associations et institutions. 12h20 : Hommage aux tirailleurs dits sénégalais morts pour la France lors de la Première Guerre Mondiale (Passerelle Schoelcher, devant le Palais de Justice de Nantes). 12h50 : Déjeuner offert au public à l’Espace Cosmopolis 14h à 17h : Grande table ronde sur la thématique « l’Afrique et les défis du 21ème siècle » en présence de plusieurs invités : Francine Ntoumi (épidémiologiste moléculaire, et Présidente de la Fondation congolaise pour la Recherche Médicale), Dr. Eric Loembet (enseignant – chercheur en science de Gestion), Victor Nkindi (consultant pour une agence rwandaise d’investissement), Achille Nsooma (ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Cameroun), Amadou Diallo (consul du Sénégal à Paris), Anne Corona (consule honoraire du Sénégal à Nantes) et Noël Magloire Ndoba (professeur d’économie). Cette journée est portée par le collectif la Maison de l’Afrique

