Projet Sarajevo – Table ronde Cosmopolis, 9 novembre 2022, Nantes.

Projet Sarajevo – Table ronde Mercredi 9 novembre, 19h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite

Bosnie, Ukraine, quelles leçons, vers quelle issue ? handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec Florence Hartmann, journaliste, ex-porte-parole du Tribunal Pénal international pour l’ex Yougoslavie et Véronique Nahoum-Grappe, Anthropologue

Animation : Edin Mesanovic, de l’association francobosnienne de Nantes

La table ronde portera sur l’issue de la guerre en Ukraine et les dangers d’une paix qui ferait taire les armes sans rien régler, privant le pays d’un avenir européen comme les accords de Dayton ont privé la Bosnie-Herzégovine de l’avenir auquel elle aspirait. Dayton a mis fin à la guerre mais a installé des institutions étatiques non fonctionnelles et non démocratiques. Les agresseurs ont été récompensés et les victimes négligées. Pire, la négation du génocide de Srebrenica et des crimes de guerre par les chefs séparatistes serbes empêche toute réparation et voisinage apaisé. Florence Hartmann et Véronique Nahoum-Grappe débattront sur les leçons de la Bosnie-Herzégovine pour écarter les solutions qui pourraient être des raisons de conflits ultérieurs en Ukraine.

Aussi, Bekir Husejinovic témoignera de sa lutte pour la survie lors du génocide de Srebrenica. Il évoquera sa fuite de Srebrenica dans les forêts de montagne avec quelques autres personnes, leur fuite, leur terreur, la faim, le froid, la solitude, l’ignorance sur l’issue de la guerre. Son livre est édité en Bosnie sous le titre « Des mains de vieillard ».

Organisé par l’association francobosnienne et l’assemblée européenne des citoyens de Nantes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T19:00:00+01:00

2022-11-09T22:00:00+01:00