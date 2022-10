Comment les droits humains peuvent ils changer notre avenir ? Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Comment les droits humains peuvent ils changer notre avenir ? Cosmopolis, 8 novembre 2022, Nantes. Comment les droits humains peuvent ils changer notre avenir ? Mardi 8 novembre, 18h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite

Conférence de Patrick Baudouin, Président de la LDH handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Soirée organisée à l’occasion du centenaire de la Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) avec son président honoraire, Patrick Baudouin, actuel président de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme). Le programme :

18h : Vernissage de l’exposition des 100 ans de la FIDH, échanges avec les visiteurs.

19h : Pot solidaire

20h : Conférence débat avec Patrick Baudouin sur les droits du futur. Les 100 ans de la FIDH sont l’occasion d’affirmer l’impérieuse nécessité de la défense des droits et de leur effectivité partout dans le monde. Mais comment affirmer l’universalité des droits dans un monde fragmenté ? Comment penser les droits humains du futur afin qu’ils puissent nous aider à affronter les nouveau défis, des bouleversements climatique et écologiques à l’utilisation des nouvelles technologies au fin de surveillance et de contrôle ? Autant de réflexions collectives nécessaires pour nourrir nos engagements pour un mode solidaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T18:00:00+01:00

2022-11-08T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Centre Ville Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Comment les droits humains peuvent ils changer notre avenir ? Cosmopolis 2022-11-08 was last modified: by Comment les droits humains peuvent ils changer notre avenir ? Cosmopolis Cosmopolis 8 novembre 2022 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique