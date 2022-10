Craintes et espoirs Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition photographique de Fabrice Dekoninck handicap moteur;handicap visuel mi;vi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire Cinq ans après, la guerre en Ex-Yougoslavie (100 000 morts) s’est terminée par les accords dits de Dayton. Ils figent des entités territoriales obtenues par « l’épuration » et créent des institutions à base ethnique. Aujourd’hui, l’entité dirigée par les séparatistes serbes tente à nouveau de faire sécession. Cette exposition est le reflet des incohérences dramatiques des accords. Malgré l’intervention de la justice internationale et un soutien à la reconstruction, la situation sur le terrain politique et social récompense les agresseurs et efface les victimes. Des membres d’une nouvelle génération, survivants et victimes du conflit précédent, tentent de retourner vivre dans ce qui était autrefois leur foyer. Dans la ville de Srebrenica, lieu d’un génocide – 8 000 hommes et garçons tués par les troupes de Mladic – , située dans cette « république serbe », ces « rapatriés » se trouvent confrontés directement à la négation du crime. Des provocations rendent la coexistence difficile et la situation empêche le développement d’une ville figée dans le temps. Alors qu’ils sont aux prises avec le fardeau de leurs souvenirs et de leurs traumatismes, ils sont en outre placés devant un avenir incertain. La famille du jeune imam de la mosquée, Ahmed Hrustanović, a accepté de partager avec le photographe l’intimité de leur vie quotidienne. A travers la photographie et les interviews, Fabrice Dekoninck veut donner « une réalité concrète au génocide, afin de le sortir des simples statistiques qui le condamnent inexorablement à l’oubli ». L’exposition s’accompagne du témoignage d’un autre survivant du génocide, Bekir Husejnovic, et d’une table ronde le 9 novembre à 19h30, avec Florence Hartmann, ex-porte-paole du TPI et Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue. Projet présenté par l’association francobosnienne et l’assemblée européenne des citoyens de Nantes, dans le cadre du Festisol coordonné par la Maison des citoyens du Monde, soutenu par Nantes Métropole et le Conseil Départemental 44.

