Le Brésil résiste : lutter n'est pas un crime 4 – 13 novembre Cosmopolis

Entrée libre et gratuite

Exposition du Secours Catholique Caritas France et du CCFD -Terre solidaire handicap moteur;handicap visuel mi;vi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire En novembre 2022, le Brésil aura élu son nouveau président. Depuis plusieurs années, le Brésil et l’Amazonie sont dans une tourmente écologique, sociale, économique et politique. Le Secours Catholique Caritas France (SCCF) et le CCFD -Terre solidaire en sont des témoins privilégiés à travers leurs projets menés auprès des populations locales très impactées par ces réalités. Le Secours Catholique Caritas France (SCCF) et le CCFD -Terre solidaire présentent le baromètre d’alerte sur la situation des droits humains au Brésil qui mesure la pression subie par la société civile au Brésil de 2019 à 2022. Ce baromètre a été créé en 2018 par une coalition de 17 organisations françaises et brésiliennes, comme un outil de sensibilisation. Nous relayons ce cri d’alarme par la campagne de sensibilisation « Le Brésil résiste, lutter n’est pas un crime ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T13:30:00+01:00

2022-11-13T18:00:00+01:00

