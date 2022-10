Brunch littéraire Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival des littératures africaines handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire 7e édition du Brunch littéraire sur le thème « Construire une identité : écrire le soi » 10h : ouverture du marché du livre

11h : café des auteurs, avec Jessica Gavarin

14h15 : rencontre avec les éditeurs Teham Éditions et Éditions+

17h15 : table ronde sur l’écriture du soi dans la littérature africaine, en présence de quatre auteurs

19h : soirée inaugurale Le festival des Littératures Africaines, Brunch Littéraire, qui se veut désormais être « The African Literacy Place to be », est le 1er du genre en France. C’est un espace où se retrouvent toute la crème des Littératures Africaines. Un lieu pour cette 7ème édition à Nantes, où l’on questionnera notre identité, les 3, 4 et 5 novembre. Au programme : des rencontres, des lectures, des dédicaces, des débats et tables rondes autour du thème « Construire une identité : écrire le soi », avec la participation de nombreux écrivains africains et français issus de la diversité, tels que Diadie Demble ou encore Marc Alexandre Oho Bambe. Evénement organisé par l’association ASPROBIR.

