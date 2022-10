Krishna Leela Nritya Cosmopolis, 25 octobre 2022, Nantes.

Krishna Leela Nritya Mardi 25 octobre, 19h00 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles

Concert didactique proposé par l'association Bindi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Les fondements spirituels de la vie ont toujours trouvé une expression expansive dans l’esthétique indienne, qu’il s’agisse d’art dramatique ou visuel. Les deux grandes épopées, le Râmâyana et le Mahâbhârata, sont une source inépuisable de cette inspiration. Krishna manifeste ses pouvoirs divins, en se précipitant aider ses fidèles, à tout moment et en tout lieu où ils

l’appellent. Ses nombreuses escapades et miracles sont appelés « Leela ». Elles sont les thèmes les plus populaires, dans la danse et la musique, la sculpture et la peinture.

L’’histoire de Krishna est évoqué à travers la danse Bharata Nrityam réunissant exceptionnellement des musiciens carnatiques (sud) et hindoustanie (nord) et qui met en relief les particularités et les similarités de chacun de ces styles musicaux, majeurs en Inde.



