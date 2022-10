Shiva, le danseur cosmique Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert didactique proposé par l'association Bindi

Les Indiens croient que Shiva Natraja est le Dieu de la danse. Il a le pouvoir de création et de dissolution. Il est la force macrocosmique qui soutient l'univers entier mais existe dans chaque individu en tant qu'énergie microcosmique du souffle de vie. En assistant à une exploration passionnante et esthétique du grand pouvoir de Shiva, à travers la danse et la musique, le public sera rajeuni par l'énergie de l'éternel danseur cosmique qui danse en chacun de nous. Un exposé sur les nombreuses facettes de Shiva conduira à une expérience méditative, conférant à tout pratiquant un sentiment de calme, d'humilité et de détachement des vices.

